Трое студентов будут отвечать в суде за разбойное нападение

Установлено, что обвиняемые 24 марта 2017 года около 21.00 увидели 20-летнего молодого человека, который с ул. Харьковской свернул на ул. И. Сирко. У злоумышленников возник преступный умысел на завладение чужого имущества, реализуя который, студенты догнали юношу и начали его бить руками и ногами. Остановились нападавшие только тогда, когда потерпевший потерял сознание. Уже у бесчувственного юноши злоумышленники забрали рюкзак и проверили карманы. Мобильный телефон, портативное зарядное устройство, паспорт и 3 грн - вот и вся добыча нападающих, за которую потерпевший поплатился здоровьем.
Как сообщила прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко, действия студентов квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Санкция инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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