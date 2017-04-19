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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:52134

Трое студентов будут отвечать в суде за разбойное нападение

Сумской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении трех 17-летних студентов, совершивших разбой.

Установлено, что обвиняемые 24 марта 2017 года около 21.00 увидели 20-летнего молодого человека, который с ул. Харьковской свернул на ул. И. Сирко. У злоумышленников возник преступный умысел на завладение чужого имущества, реализуя который, студенты догнали юношу и начали его бить руками и ногами. Остановились нападавшие только тогда, когда потерпевший потерял сознание. Уже у бесчувственного юноши злоумышленники забрали рюкзак и проверили карманы. Мобильный телефон, портативное зарядное устройство, паспорт и 3 грн - вот и вся добыча нападающих, за которую потерпевший поплатился здоровьем.

Как сообщила прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко, действия студентов квалифицированы по ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Санкция инкриминируемой обвиняемым статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Разбой
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