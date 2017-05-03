В Сумах снова сыграет сборная Уже в пятницу, 9 июня, в Сумах пройдет матч гандбольных сборных Украины и Испании.

Матч плей-офф за выход на чемпионат мира по гандболу среди женских команд пройдет в манеже СумГУ. Начало в 19.00. Цена билетов 30 и 50 грн. Повторный поединок отборочного плей-офф состоится 14 июня в Малаге. Женская сборная, в отличие от мужской, сыграет в Сумах впервые. Что касается мужской, она будет играть в Сумах 15 июня против Македонии.