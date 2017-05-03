В Сумах снова сыграет сборная

Матч плей-офф за выход на чемпионат мира по гандболу среди женских команд пройдет в манеже СумГУ. Начало в 19.00. Цена билетов 30 и 50 грн.
Повторный поединок отборочного плей-офф состоится 14 июня в Малаге.
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В Сумах состоится «Финал четырех» Кубка Украины по гандболу среди женских команд....
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