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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:33115

Поступления рентной платы за пользование недрами на Сумщине выросли в 1,5 раза

Всего за январь-май 2017 года с области в общий фонд государственного бюджета мобилизовано 4 288,3 миллиона гривен.

Из них 1 864,4 миллиона гривен - налог на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров; 1002 миллионов гривен - рентная плата за пользование недрами; 446,3 миллиона гривен - налог и сбор на доходы физических лиц (в том числе военный сбор 99,6 миллиона гривен) 402,7 миллиона гривен - налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения; 354,7 миллиона гривен - ввозная пошлина, 254,7 миллиона гривен - налог на прибыль предприятий.

Общие поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 1 204,2 миллиона гривен, или на 39 процентов.

Существенное увеличение (на 656,8 миллиона гривен, или на 54,4 процента) состоялось по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров.

Стоит отметить увеличение поступлений по рентной плате за пользование недрами на 333,7 миллиона гривен, или на 49,9 процента. Значительное увеличение поступлений произошло по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения на 186,5 миллиона гривен, или на 86,2 процента, а также по ввозной пошлине (на 141,6 миллиона гривен, или на 66,4 процента).

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