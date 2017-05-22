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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3755

На Сумщине 6,5 тысяч участников АТО получили земельные участки

Об этом во время аппаратного совещания главе облгосадминистрации Николаю Клочко сообщила начальник Главного управления Госгеокадастра в Сумской области Наталья Усик.

По ее словам, по состоянию на 31 мая в Главное управление обратилось 7536 граждан - участников АТО и участников боевых действий с заявлениями на получение земельных участков для индивидуального садоводства и для ведения личного сельского хозяйства. Управлением было принято 6411 приказов, из них 4733 приказы «О предоставлении разрешения на разработку документации по землеустройству» и 1678 приказов «Об утверждении документации по землеустройству и предоставлении земельного участка в собственность».

«Главным управлением было предоставлено разрешений на разработку документации по землеустройству, на площадь 7925,045 га и утверждены проекты землеустройства и переданы в собственность участникам АТО 3169,45 гектара, - сообщила Наталья Усик. - Несмотря на небольшое количество общей площади, Сумская область имеет не самые худшие показатели по земельным участкам, отведенных для участников АТО. По количеству выданных участков участникам АТО Сумщина занимает 12-13 места в Украине».

Вниманию участников АТО! На официальном веб-сайте Главного управления размещен альбом-атлас с определенным местоположением свободных земельных участков, зарезервированных для передачи в собственность участникам антитеррористической операции. В альбом-атлас Сумской области включено 602 земельных участка общей площадью 7266,69 гектара как для жилого фонда, так и для садоводства и ведения сельского хозяйства.

Больше всего площадей выделено в Конотопском (1216 га), Краснопольском (658 га), Белопольском (535 га), Сумском (512 га), Роменском (494 га), Липоводолинском (437 га), Середина-Будском (317 га), Недригайловском ( 250 га) районах.

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