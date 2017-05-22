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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:02179

Полиция стреляла по нарушителю границы, но не поймала

На Сумщине полиция предотвратила попытку незаконного перемещения товаров через границу.

Отрабатывая территорию приграничных населенных пунктов, работники Середина-Будского отделения полиции патрулировали грунтовые дороги в местном лесомассиве на предмет выявления транспортных средств, незаконно перевозящих древесину.

«Когда правоохранители обследовали одну из таких с грунтовок, им навстречу выехал автомобиль УАЗ, - говорит начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко. - На их сигнал остановиться водитель лишь прибавил газу, и в попытке убежать ударил машину полицейских в левый бок. Понимая, что другим способом нарушителя не остановить, а его действия несут явную опасность, один из правоохранителей сделал предупредительный выстрел в воздух, а когда тот не отреагировал - прострелил ему колеса».

В результате водитель УАЗа, чтобы избежать ответственности, поджег свой автомобиль и скрылся.

На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативная группа в составе сотрудников полиции, пограничников и прокуратуры. По мнению правоохранителей, водитель иномарки, в которой перевозились медпрепараты, видеотехника, одежда и некоторые другие товары легкой промышленности, пытался пересечь вне пункта пропуска границу.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), процессуальное руководство по которым осуществляет Шосткинская прокуратура. Принимаются меры по установлению личности злоумышленника и его задержания, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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