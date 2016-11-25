В Сумах провели обыск в колл-центре российского банка: подозревают финансирование терроризма

Прокуратурой Сумской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УК Украины.
В ходе расследования получены сведения, что директор ООО организовал в Сумах работу колл-центра одной из российских банковских учреждений, деятельность которого не аккредитована на территории Украины в соответствии с действующим законодательством.
С целью извлечения необходимых предметов и документов, имеющих существенное значение для установления истины в вышеуказанном уголовном производстве, следователями СО УСБУ в Сумской, на основании постановления следственного судьи проведен обыск в нежилых помещениях офиса ООО. Как отметил начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко, во время указанной следственного действия изъята компьютерная техника в количестве более 60 единиц и документацию.
Досудебное расследование по данному факту продолжается, проводится комплекс следственных (розыскных) мероприятий по всестороннему, полному и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства, в том числе соблюдение требований действующего трудового законодательства в отношении работников указанного кол-центра, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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