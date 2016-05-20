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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06101

В Ромны слетелись авиамоделисты со всей Сумщины

1-5 июня в Ромнах прошли открытые областные соревнования среди школьников Сумщины по авиамодельному спорту.

Соревнования проводились на базе Раменского Центра внешкольного образования. Участие в соревнованиях приняли юные авиаторы из Глухова, Кролевца, Ахтырки, Конотопа (две команды), Яготина и Ромен (2 команды).

Несмотря на сложные погодные условия, соревнования прошли на высоком уровне. Победительницей стала команда из Ахтырки. II и III места распределили между собой команды Сумского ОЦПО и Конотопского ЦДЮТ – в категории «свободно летающие модели».

В соревнованиях радиоуправляемых моделей I место завоевали авиамоделисты Конотопского ЦДЮТ, II место - у глуховчан, III - у роменчан.

Кроме спортивной части соревнований, проводился также и теоретический зачет, где проверялись знания по истории авиации, аэродинамике, материаловедению, технологии и спортивным правилам. Лучший результат показали воспитанники Конотопского ЦДЮТ, пишет Голос Конотопа.

Спорт Авиамодельный спорт
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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