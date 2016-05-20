В Ромны слетелись авиамоделисты со всей Сумщины

Соревнования проводились на базе Раменского Центра внешкольного образования. Участие в соревнованиях приняли юные авиаторы из Глухова, Кролевца, Ахтырки, Конотопа (две команды), Яготина и Ромен (2 команды).
Несмотря на сложные погодные условия, соревнования прошли на высоком уровне. Победительницей стала команда из Ахтырки. II и III места распределили между собой команды Сумского ОЦПО и Конотопского ЦДЮТ – в категории «свободно летающие модели».
В соревнованиях радиоуправляемых моделей I место завоевали авиамоделисты Конотопского ЦДЮТ, II место - у глуховчан, III - у роменчан.
Кроме спортивной части соревнований, проводился также и теоретический зачет, где проверялись знания по истории авиации, аэродинамике, материаловедению, технологии и спортивным правилам. Лучший результат показали воспитанники Конотопского ЦДЮТ, пишет Голос Конотопа.
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