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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:432

Житель Сумщины попался на удочку интернет-мошенника

При попытке приобрести товар через всемирную сеть Интернет, 44-летний житель Недригайловского района не заметил, как наткнулся на мошенника.

В Недригайловское отделение полиции с заявлением о мошенничестве обратился 44-летний житель района. Мужчина рассказал, что пытаясь сэкономить, решил воспользоваться сайтами объявлений в Интернете. Когда же наткнулся на интересное предложение по продаже шин для тракторов, связался с продавцом, договорился о способе приобретения товара и перечислил 2700 гривен задатка. После чего связь оборвалась, а товар приходится ждать до сих пор.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители делают все возможное, чтобы установить личность злоумышленника и привлечь его к ответственности. В полиции советуют гражданам, быть более осмотрительными и не делать тех шагов, о которых можно сожалеть. Не перечисляйте незнакомцам деньги и платите за товар при его получении. Помните, что каждое второе выгодное предложение в Интернете является мошеннической ловушкой, а так называемый продавец оказывается никем иным как обычным аферистом, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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