Копы по горячим следам задержали трех сумчан, напавших на парня 5 июня, в полночь, патрульные получили сообщение о разбойном нападении на улице Харьковской.

Заявитель пояснил, что на него напали 3 неизвестных, которые избили его и забрали мобильный телефон Acer, серебряную цепочку с золотым и серебряным крестиком и солнцезащитные очки. Пострадавший предоставил полицейским приметы нападавших, по которым они начали их поиски.

На улице Прокофьева, во время обследования прилегающей территории, стражи порядка обнаружили 3 граждан, которые отвечали ориентированию. Общаясь с инспекторами, они нервничали.

Во время поверхностной проверки у одного из них патрульные обнаружили телефон марки Acer. 28-летний мужчина, который ранее имел не одну судимость, объяснил, что нашел его.

Наиболее нервными минутами для компании стало появление потерпевшего, ведь тот сразу узнал нападавших. Инспекторы применили к ним наручники. В то же время на Харьковской, другой экипаж нашел 2 крестика и очки потерпевшего.

В дальнейшем заявителя доставили в больницу, где ему поставили диагноз - закрытый перелом локтевого отростка правой локтевой кости со смещением.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.