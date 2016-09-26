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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:15207

Копы по горячим следам задержали трех сумчан, напавших на парня

5 июня, в полночь, патрульные получили сообщение о разбойном нападении на улице Харьковской.

Заявитель пояснил, что на него напали 3 неизвестных, которые избили его и забрали мобильный телефон Acer, серебряную цепочку с золотым и серебряным крестиком и солнцезащитные очки. Пострадавший предоставил полицейским приметы нападавших, по которым они начали их поиски.

На улице Прокофьева, во время обследования прилегающей территории, стражи порядка обнаружили 3 граждан, которые отвечали ориентированию. Общаясь с инспекторами, они нервничали.

Во время поверхностной проверки у одного из них патрульные обнаружили телефон марки Acer. 28-летний мужчина, который ранее имел не одну судимость, объяснил, что нашел его.

Наиболее нервными минутами для компании стало появление потерпевшего, ведь тот сразу узнал нападавших. Инспекторы применили к ним наручники. В то же время на Харьковской, другой экипаж нашел 2 крестика и очки потерпевшего.

В дальнейшем заявителя доставили в больницу, где ему поставили диагноз - закрытый перелом локтевого отростка правой локтевой кости со смещением.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Право Разбойное нападение
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