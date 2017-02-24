Глава Сумской ОГА не попал в ТОП-10 по зарплате

Больше получает руководитель Донецкой области Павел Жебривский. Зарплата Жебривского за апрель составила 53 тыс. 800 грн, сообщает "112 Украина". После вычета налогов на руки он получил 40 тыс. 309 грн.
На втором месте по размеру зарплаты - председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. Его зарплата за апрель составляет 31 тыс. 380 грн. Апрельский доход главы Луганщины на руки составил 25 тыс. 260,90 грн.
На третьем месте - глава Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко, доход которого составил 27 тыс. 170,71 грн.
Зарплаты губернаторов украинских областей по апрель (начислено / выплачено):
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