Глава Сумской ОГА не попал в ТОП-10 по зарплате Зарплаты губернаторов в зависимости от региона колеблются от 7 до 53 тысяч гривен.

Больше получает руководитель Донецкой области Павел Жебривский. Зарплата Жебривского за апрель составила 53 тыс. 800 грн, сообщает "112 Украина". После вычета налогов на руки он получил 40 тыс. 309 грн. На втором месте по размеру зарплаты - председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. Его зарплата за апрель составляет 31 тыс. 380 грн. Апрельский доход главы Луганщины на руки составил 25 тыс. 260,90 грн. На третьем месте - глава Кировоградской ОГА Сергей Кузьменко, доход которого составил 27 тыс. 170,71 грн. Зарплаты губернаторов украинских областей по апрель (начислено / выплачено): Донецкая область (Павел Жебривский) - 53 тыс. 800 грн / 40 тыс. 309 грн; Луганская область (Юрий Тыква) - 31 тыс. 380 грн / 25 тыс. 260,90 грн; Кировоградская область (Сергей Кузьменко) - 27 тыс. 170,71 грн / не уточняется; Черновицкая область (Александр Фищук) - 24 тыс. 127,80 грн / 19 тыс. 181,60 грн; Закарпатская область (Геннадий Москаль) -23 тыс. Грн; Хмельницкая область (Александр Корнийчук) - 22 тыс. 120 грн / 17 тыс. 585,40 грн; Волынская область (Владимир Гунчик) - 21 тыс. 920 грн / 17 тыс. 645,60 грн; Полтавская область (Валерий Головко) - 20 тыс. 470 грн / 16 тыс. 478,35 грн; Черкасская область (Юрий Ткаченко) - 20 тыс. 395,07 грн / 16 тыс. 418,03 грн; Черниговская область (Валерий Пасха) - 20 тыс. 270 грн / 16 тыс. 317,35 грн. Сумская область (Николай Клочко) - 20 тыс. 040 грн / 15 тыс. 931,80 грн; Тернопольская область (Степан Барна) - 18 тыс. 810 грн / 14 тыс. 953,95 грн; Львовская область (Олег Синютка) - 18 тыс. 400 грн / 14 тыс. 812 грн; Винницкая область (Валерий Коровий) - 18 тыс. 089,47 грн / 14 тыс. 430,09 грн; Житомирская область (Игорь Гундич) - 15 тыс. 100 грн / 12 тыс. 155,50 грн; Запорожская область (Константин Брыль) - 14 тыс. 879,45 грн / 11 тыс. 829,17 грн; Г. Киев (Виталий Кличко) - 14 тыс. 068,64 грн / 11 тыс. 325,25 грн. Ровенская область (Алексей Муляренко) - 13 тыс. 779,99 грн / 11 тыс. 112,89 грн; Днепропетровская область (Валентин Резниченко) - 12 тыс. 821,68 грн / 10 тыс. 321,45 грн; Одесская область (Максим Степанов) - 11 тыс. Грн / 8 тыс. 855,01 грн; Ивано-Франковская область (Олег Гончарук) - 10 тыс. 883,15 грн / 8 тыс. 652,10 грн; Харьковская область (Юлия Светличная) - 10 тыс. 878,94 грн / 8 тыс. 757,55 грн; Киевская область (Александр Горган) - 10 тыс. 467,56 грн / 8 тыс. 426,39 грн; Николаевская область (Алексей Савченко) - 7 тыс. 963,13 грн / 6 тыс. 410,32 грн.