В Сумах стартовали Дни устойчивой энергии Город Сумы уже в третий раз присоединился к проведению "Дней Устойчивой энергии" в рамках проведения Европейской недели устойчивой энергетики.

8 июня состоялось торжественное открытие общегородского мероприятия "Дни Устойчивой энергии в городе Сумы". Возле Муниципальной галереи собрались представители городской власти, производители энергоэффективного оборудования и материалов, сумчане и гости города.

В это же время от площади Независимости стартовал велопробег, который является рекламной акцией экологического вида транспорта. Участники пробега выдвинулись колонной по улицам Соборной и Петропавловской к Мемориалу Славы и обратно на площадь Независимости.

Здесь же, на площади, прошел конкурс рисунков на асфальте "Как я берегу энергию". В конкурсе приняли участие учащиеся сумских школ.

Мероприятия "Дни Устойчивой энергии в городе Сумы" будут проходить в течении трех дней, с 8 по 10 июня.