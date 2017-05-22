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Олег Демьяненко
Олег Демьяненко
Сегодня 11:4873

В Сумах стартовали Дни устойчивой энергии

Город Сумы уже в третий раз присоединился к проведению "Дней Устойчивой энергии" в рамках проведения Европейской недели устойчивой энергетики.

Олег Демьяненко

8 июня состоялось торжественное открытие общегородского мероприятия "Дни Устойчивой энергии в городе Сумы". Возле Муниципальной галереи собрались представители городской власти, производители энергоэффективного оборудования и материалов, сумчане и гости города.
В это же время от площади Независимости стартовал велопробег, который является рекламной акцией экологического вида транспорта. Участники пробега выдвинулись колонной по улицам Соборной и Петропавловской к Мемориалу Славы и обратно на площадь Независимости.
Здесь же, на площади, прошел конкурс рисунков на асфальте "Как я берегу энергию". В конкурсе приняли участие учащиеся сумских школ.
Мероприятия "Дни Устойчивой энергии в городе Сумы" будут проходить в течении трех дней, с 8 по 10 июня.

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