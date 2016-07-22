Сумской конник отличился на Киевщине На прошлой неделе спортсмены Сумской области принимали участие в международных соревнованиях по преодолению препятствий в Лесниках (Киевская обл.).

Лучше всех выступили сумчанин Евгений Индюшкин и Комета ПКЗ соревновались в категории «молодые лошади 7 лет». Они заняли первое место, поделив его с Сергеем Черныхом и Крюгером. Оба прошли маршрут второй фазы по 36,51 с без штрафных очков, таким образом разделив вдвоем первое место.

Дмитрий Иващенко и Акколь успешно выступили в маршруте № 8 135 см и вошли в пятерку лучших с результатом 4 штр.

Николай Пилипейко на коне Баш участвовал в открытом классе в категории Middle Tour. Высота 120 см покорилась Николаю лучше. Он прошел маршрут без штрафных очков и занял 4-е место.