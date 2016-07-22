Сумской конник отличился на Киевщине

Лучше всех выступили сумчанин Евгений Индюшкин и Комета ПКЗ соревновались в категории «молодые лошади 7 лет». Они заняли первое место, поделив его с Сергеем Черныхом и Крюгером. Оба прошли маршрут второй фазы по 36,51 с без штрафных очков, таким образом разделив вдвоем первое место.
Дмитрий Иващенко и Акколь успешно выступили в маршруте № 8 135 см и вошли в пятерку лучших с результатом 4 штр.
Николай Пилипейко на коне Баш участвовал в открытом классе в категории Middle Tour. Высота 120 см покорилась Николаю лучше. Он прошел маршрут без штрафных очков и занял 4-е место.
Соревнования для детей возрастом 10-14 лет пройдут на базе конно-спортивной школы 27 и 28 мая....
На прошлых выходных состоялся этап Всеукраинских соревнований по конкуру «Кубок Бавария Моторс 2017»....
В Жашкове состоялись Открытые региональные соревнования по преодолению препятствий Кубок Parade Allure, которые открывают новый сезон конных соревнований на открытом...
30-31 июля в Харькове состоялся 3-ый этап Кубка «Бавария моторс» по конному спорту....
23-24 июля на базе конно-спортивной школы на Веретеновке состоится конно-спортивные соревнования среди юниоров «Маленькие кавальеро»....