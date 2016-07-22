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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18107

Сумской конник отличился на Киевщине

На прошлой неделе спортсмены Сумской области принимали участие в международных соревнованиях по преодолению препятствий в Лесниках (Киевская обл.).

Лучше всех выступили сумчанин Евгений Индюшкин и Комета ПКЗ соревновались в категории «молодые лошади 7 лет». Они заняли первое место, поделив его с Сергеем Черныхом и Крюгером. Оба прошли маршрут второй фазы по 36,51 с без штрафных очков, таким образом разделив вдвоем первое место.

Дмитрий Иващенко и Акколь успешно выступили в маршруте № 8 135 см и вошли в пятерку лучших с результатом 4 штр.

Николай Пилипейко на коне Баш участвовал в открытом классе в категории Middle Tour. Высота 120 см покорилась Николаю лучше. Он прошел маршрут без штрафных очков и занял 4-е место.

Спорт Конный спорт
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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