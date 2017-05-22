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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:0246

Полиция открыла уголовное дело на сумского перевозчика за невыполнение решения суда

Полиция Сумщины открыла уголовное производство по факту невыполнения ЧП «Согор» решения суда о приостановлении действия решения исполкома Сумского горсовета о повышении стоимости проезда в маршрутках ЧП «Согор» до 4 грн.

Об этом на своей странице написал сумской адвокат Александр Соколов, который как раз и подал в суд на исполком против незаконного повышения стоимости проезда в маршрутках ЧП «Согор».

«!Открыто уголовное дело!

Только что был в полиции, по вчерашнему моему заявлению открыто уголовное производство # 12017200440002228 за неисполнение ПП "Согор" решения суда!

Не бойтесь отстаивать свои права, Правда и Закон на нашей стороне.

Готовлю шаблоны заявлений в полицию!», - написал Соколов.

Напомним, 7 июня активисты проверяли, как водители ЧП «Согор» выполняют решение суда, однако те отказывались везти пассажиров по 3 грн, мотивируя тем, что так сказал хозяин.

Право Александр Соколов Маршрутки Подорожание проезда Согор
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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