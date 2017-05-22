Полиция открыла уголовное дело на сумского перевозчика за невыполнение решения суда

Об этом на своей странице написал сумской адвокат Александр Соколов, который как раз и подал в суд на исполком против незаконного повышения стоимости проезда в маршрутках ЧП «Согор».
«!Открыто уголовное дело!
Только что был в полиции, по вчерашнему моему заявлению открыто уголовное производство # 12017200440002228 за неисполнение ПП "Согор" решения суда!
Не бойтесь отстаивать свои права, Правда и Закон на нашей стороне.
Готовлю шаблоны заявлений в полицию!», - написал Соколов.
Напомним, 7 июня активисты проверяли, как водители ЧП «Согор» выполняют решение суда, однако те отказывались везти пассажиров по 3 грн, мотивируя тем, что так сказал хозяин.
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