В Сумах горела трава на Ковпака

На место происшествия было направлено отделение 3-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место вызова, пожарные установили, что горит сухая трава и остатки деревьев на открытой территории. Площадь, охваченная огнем, составляла до 400 кв. м. В 14:58 пожар был локализован, а в 15:07 ликвидирован.
Всего к ликвидации пожара привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники.
Учитывая значительное увеличение количества возгораний сухостоя, спасатели призывают жителей и гостей Сумщины строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах! В первую очередь, не выжигайте сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводите огонь рядом с лесными массивами, а не разбросайте окурки и спички на сухую травяную подстилку. Следите, чтобы дети не играли с огнем.
При обнаружении признаков пожара на открытой территории или в лесной местности попробуйте потушить возгорание самостоятельно. Если огонь довольно значительный, немедленно вызывайте службу спасения по номеру 101!
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