Сумские лучники отличились в Черновцах 3-6 июня в Черновцах на стадионе «Буковина» проходили соревнования в рамках Чемпионата Украины по стрельбе из лука среди кадетов 2000-2002 г.р. и 2003 г.р. и младше.

Среди кадетов 200-2002 г.р. золотые медали взяла мужская сборная в составе Артема Овчинникова, Егора Леоненко и Виктора Рубана. Женская была пятой. В личных стрельбах первое место взял студент СумГПУ им. А.С.Макаренко черновчанин Иван Кожокарь, перестрелявший сумчанина Артема Овчинникова. Наш Виктор Рубан был пятым. Среди кадеток лучшей стала Евгения Бадулина с 9-ым местом. В миксте Артем Овчинников и Анна Вихрова заняли третье место. Первым здесь стал Иван Кожокарь с Людмилой Арифовой. Среди кадетов 2003 г.р. и младше лучшей среди наших была Елизавета Пилипенко, закончившая соревнования на 7-ом месте.