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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские лучники отличились в Черновцах

3-6 июня в Черновцах на стадионе «Буковина» проходили соревнования в рамках Чемпионата Украины по стрельбе из лука среди кадетов 2000-2002 г.р. и 2003 г.р. и младше.

Среди кадетов 200-2002 г.р. золотые медали взяла мужская сборная в составе Артема Овчинникова, Егора Леоненко и Виктора Рубана. Женская была пятой.

В личных стрельбах первое место взял студент СумГПУ им. А.С.Макаренко черновчанин Иван Кожокарь, перестрелявший сумчанина Артема Овчинникова. Наш Виктор Рубан был пятым.

Среди кадеток лучшей стала Евгения Бадулина с 9-ым местом.

В миксте Артем Овчинников и Анна Вихрова заняли третье место. Первым здесь стал Иван Кожокарь с Людмилой Арифовой.

Среди кадетов 2003 г.р. и младше лучшей среди наших была Елизавета Пилипенко, закончившая соревнования на 7-ом месте.

Спорт Стрельба из лука
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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