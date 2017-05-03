Сумские лучники отличились в Черновцах

Среди кадетов 200-2002 г.р. золотые медали взяла мужская сборная в составе Артема Овчинникова, Егора Леоненко и Виктора Рубана. Женская была пятой.
В личных стрельбах первое место взял студент СумГПУ им. А.С.Макаренко черновчанин Иван Кожокарь, перестрелявший сумчанина Артема Овчинникова. Наш Виктор Рубан был пятым.
Среди кадеток лучшей стала Евгения Бадулина с 9-ым местом.
В миксте Артем Овчинников и Анна Вихрова заняли третье место. Первым здесь стал Иван Кожокарь с Людмилой Арифовой.
Среди кадетов 2003 г.р. и младше лучшей среди наших была Елизавета Пилипенко, закончившая соревнования на 7-ом месте.
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