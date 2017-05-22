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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47293

На Сумщине ищут водителя «бэхи», сбившего человека

ДТП 2 июня, в половине второго ночи. На автодороге Киев – Сумы - Юнаковка неизвестный водитель «BMW-Х5» сбил 22-летнего местного жителя и с места происшествия скрылся.

Молодой человек ночью пешком возвращался домой автотрассой, когда его сбила иномарка. Водитель легковушки, даже не остановившись, продолжил движение и скрылся с места происшествия. В полицию и службы «скорой помощи» о ДТП с тяжелыми последствиями сообщили двое неравнодушных граждан.

По факту аварии открытое уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), в рамках которого назначен ряд экспертиз, выясняется личность виновника ДТП и проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Полиция Сумского района разыскивает всех свидетелей и очевидцев происшествия, и обращается ко всем неравнодушным гражданам, а также владельцев транспортных средств, чьи авто оборудованы видеорегистраторами, с просьбой помочь следствию и дать показания или видеозаписи, которые помогут установить объективную картину произошедшего. Адрес Сумского районного отдела полиции г. Сумы, ул. Степана Бандеры, 11а, телефоны (0542) 66-77-75, 66-73-90, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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