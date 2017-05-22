На Сумщине ищут водителя «бэхи», сбившего человека

Молодой человек ночью пешком возвращался домой автотрассой, когда его сбила иномарка. Водитель легковушки, даже не остановившись, продолжил движение и скрылся с места происшествия. В полицию и службы «скорой помощи» о ДТП с тяжелыми последствиями сообщили двое неравнодушных граждан.
По факту аварии открытое уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), в рамках которого назначен ряд экспертиз, выясняется личность виновника ДТП и проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Полиция Сумского района разыскивает всех свидетелей и очевидцев происшествия, и обращается ко всем неравнодушным гражданам, а также владельцев транспортных средств, чьи авто оборудованы видеорегистраторами, с просьбой помочь следствию и дать показания или видеозаписи, которые помогут установить объективную картину произошедшего. Адрес Сумского районного отдела полиции г. Сумы, ул. Степана Бандеры, 11а, телефоны (0542) 66-77-75, 66-73-90, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В результате столкновения один из велосипедистов, 37-летний мужчина, попал в больницу с травмой ноги, а 14-летний подросток получил многочисленные царапины....
Сегодня, 7 июня, в Сумах на мосту с ул. Герасима Кондратьева на ул. Прокофьева произошло ДТП с участием велосипедиста....
Сегодня, 7 июня, около полудня в очередной раз отремонтированный и начавший работать с утра боллард в пер. Терезова в центре...
В Орловской области (РФ) полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пять человек получили тяжелые травмы....
Сегодня, 5 июня, в Сумах автомобиль Opel застрял на перекрестке ул. Парковая и Водная....