Под Сумами семейная ссора закончилась смертью главы семьи

Следственным отделением Сумского районного отдела полиции закончено досудебное расследование и направлено на рассмотрение суда уголовное производство, начатое по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
Как выяснили в ходе досудебного расследования правоохранители, 60-летняя жительница одного из сел Сумского района в пылу семейной ссоры ударила своего мужа ножом в спину. Поняв, что натворила, сама же вызвала «скорую». Однако мужчина в результате большой кровопотери скончался до прибытия медиков.
Как объясняет сама женщина, конфликты в их в семье длятся не один год. В тот день, когда она готовила обед, муж снова затеял ссору. Не выдержав неуместных, по ее мнению, нареканий, она в пылу ударил его ножом, который как раз держала в руках.
«Указанный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, - комментирует начальник Сумского районного отдела полиции Виталий Дейниченко. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет».
Поэтому дальнейшую судьбу женщины решит суд, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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