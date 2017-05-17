Под Сумами семейная ссора закончилась смертью главы семьи В одном из сел Сумского района жена в пылу ссоры нанесла мужу удар ножом. Вследствие большой кровопотери он скончался до приезда «скорой».

Следственным отделением Сумского районного отдела полиции закончено досудебное расследование и направлено на рассмотрение суда уголовное производство, начатое по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего.

Как выяснили в ходе досудебного расследования правоохранители, 60-летняя жительница одного из сел Сумского района в пылу семейной ссоры ударила своего мужа ножом в спину. Поняв, что натворила, сама же вызвала «скорую». Однако мужчина в результате большой кровопотери скончался до прибытия медиков.

Как объясняет сама женщина, конфликты в их в семье длятся не один год. В тот день, когда она готовила обед, муж снова затеял ссору. Не выдержав неуместных, по ее мнению, нареканий, она в пылу ударил его ножом, который как раз держала в руках.

«Указанный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, - комментирует начальник Сумского районного отдела полиции Виталий Дейниченко. - Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет».

Поэтому дальнейшую судьбу женщины решит суд, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.