В Сумах от ботулизма умер фельдшер Фельдшер который попробовал вяленой рыбы собственного приготовления, умер от ботулизма.

38-летний фельдшер из Недригайлова, который заболел ботулизмом, попробовав вяленой рыбы, умер сегодня, 8 июня, в два часа ночи, пишет Спецкор.

«Состояние больного был стабильно тяжелое. Токсин уже разошелся в ткани. Сыворотка действует только тогда, когда он находится еще в крови. Всеми процедурами мы только поддерживали его жизнедеятельность. У остальных людей, которые, вероятно, тоже употребляли рыбу вместе с умершим, пока нет никаких проявлений болезни», - комментирует начальник отдела здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко.

Мужчина вместе с друзьями праздновал Троицу на природе, ел вяленую рыбу, приготовленную собственноручно. В больницу поехал сам, когда почувствовал первые признаки болезни. Находился на аппарате искусственной вентиляции легких. По словам главного врача Сумской областной инфекционной клинической больницы Андрея Сницаря, сыворотку вводили трижды - доставали из трех источников, русскую и польскую.