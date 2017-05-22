В Шостке не смогли разминуться два велосипедиста

На линию «102» поступило сообщение о том, что на придомовой территории одной из многоэтажек, расположенных в центре города, столкнулись два велосипедиста. Оба получили телесные повреждения.
На указанное место сразу выехала следственно-оперативная группа полиции. Как выяснили правоохранители, участниками события стали местные жители - 14-летний мальчик и 37-летний гражданин, которые, двигаясь на велосипедах по улице, пересекали друг другу дорогу. В результате столкновения старший мужчина оказался в больнице с диагнозом «перелом шейки левого бедра», что же касается несовершеннолетнего - он отделался испугом и многочисленными царапинами и синяками.
Правоохранители в рамках открытого по признакам ст. 291 УК Украины уголовного производства выясняют обстоятельства происшествия. И обращаются ко всем участникам всех участников дорожного движения с призывом быть внимательными на дороге, не пренебрегать собственной безопасностью и здоровья окружающих, а также быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения при управлении велосипедами и транспортными средствами, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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