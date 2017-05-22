Выехав на семейную ссору, полицейские нашли у дебошира «травку» Более 100 г марихуаны участковые офицеры полиции обнаружили и изъяли дома у 52-летнего жителя Ромен.

К участковым офицерам Роменского отдела полиции с заявлением о семейной ссоре обратилась жительница Ромен. Женщина пожаловалась на родного брата, с которым у нее в последнее время стали возникать конфликты из-за пользования общим двором. Дошло до того, что брат даже начал прогонять со двора ее детей - своих племянников, которые там гуляют.

Когда участковые прибыли в село, то соседи заявительницы поделились с правоохранителями своими подозрениями, что ее 52-летний брат может дома хранить наркотики.

Посетив домовладение мужчины и осмотрев дом, в одной из комнат, в шкафу, среди одежды, правоохранители обнаружили пакет с веществом растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое средство - марихуану, общим весом более 100 грамм.

Найденное вещество полицейские изъяли и направили на экспертное исследование, а по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (незаконное хранение наркотических средств). В случае, если эксперты признают сырье наркосодержащим, подозреваемому может грозить до трех лет тюрьмы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.