В Сумах заочно будут судить банкира, укравшего з миллиона В порядке заочного осуждения будут судить экс-руководителя отделения «Златобанка», который присвоил 3 млн грн.

Сумской местной прокуратурой завершено досудебное расследование в порядке процедуры заочного осуждения в уголовном производстве в отношении бывшего руководителя отделения Сумской региональной дирекции Публичного акционерного общества «Златобанк».

Установлено, что в течение 2014-2015 годов обвиняемый путем подделки документов присваивал средства вкладчиков, которые открывали в банке депозитные счета. На основании поддельных документов злоумышленнику удалось завладеть почти 3 млн грн.

Данное лицо обвиняется в присвоении денежных средств в особо крупных размерах и служебном подлоге, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины. Наказание за указанный вид преступления предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Андрей Зражевский, поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, он объявлен в международный розыск. Постановлением Заречного районного суда г. Сумы соответствующее ходатайство прокурора удовлетворено, в связи с чем дано разрешение на специальное досудебное расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры области.