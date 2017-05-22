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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:51165

В Сумах заочно будут судить банкира, укравшего з миллиона

В порядке заочного осуждения будут судить экс-руководителя отделения «Златобанка», который присвоил 3 млн грн.

Сумской местной прокуратурой завершено досудебное расследование в порядке процедуры заочного осуждения в уголовном производстве в отношении бывшего руководителя отделения Сумской региональной дирекции Публичного акционерного общества «Златобанк».

Установлено, что в течение 2014-2015 годов обвиняемый путем подделки документов присваивал средства вкладчиков, которые открывали в банке депозитные счета. На основании поддельных документов злоумышленнику удалось завладеть почти 3 млн грн.

Данное лицо обвиняется в присвоении денежных средств в особо крупных размерах и служебном подлоге, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК Украины. Наказание за указанный вид преступления предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Андрей Зражевский, поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, он объявлен в международный розыск. Постановлением Заречного районного суда г. Сумы соответствующее ходатайство прокурора удовлетворено, в связи с чем дано разрешение на специальное досудебное расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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