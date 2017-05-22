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Активисты "Стоп коррупции" подверглись нападению советника Терещенко

Советник городского головы Мишеля Терещенко набросился на общественных активистов в центре Глухова, которые раздавали листовки о местных чиновниках-коррупционерах.

Советник городского головы Мишеля Терещенко набросился на общественных активистов в центре Глухова, которые раздавали листовки о местных чиновниках-коррупционерах. Об этом сообщает «Обозреватель». 

На видео видно, что конфликт между Русланом Павленко и активистами движения «Стоп коррупции» возник, когда активисты начали задавать Павленко вопрос о закрытии кирпичного завода и причинах, по которым он скрывается от исполнительной службы.

«Павленко работает юристом в отделе образования, при этом не имеет профильного диплома. Однако это не мешает ему представлять интересы городского головы в суде. И самому нарушать закон. По нашим данным, Павленко за рулем авто сбил человека, получил и отбывал наказание, но не полный срок, а вышел досрочно. При этом не уплатил компенсацию в 300 тысяч гривен», – заявили активисты.

Также движение «Стоп коррупции» в этот день распространял информацию о других коррупционерах – членах команды Терещенко.

По информации активистов, один из коррупционеров – первый заместитель Терещенко Александр Вискуб, ранее возглавлявший Глуховскую таможню. Его жена держит на границе магазин duty free, где продает контрафактный алкоголь, рассказывают активисты «Стоп коррупции».

Как известно, Руслан Павленко был осужден на 5 лет за то, что сбил насмерть студента. Советник Терещенко отбывал наказание 2 года и вышел из места лишения свободы досрочно. До сих пор не выплатил 300 тысяч гривен морального ущерба родственникам погибшего парня.

 
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