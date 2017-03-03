Сумские КВНщики победили в Одесской лиге смеха В конце мая сборная команда Сумского государственного университета «Гостиница 72» принимала участие в 1/8 финала Одесской лиги смеха.

На сцене академического театра 12 коллективов из Харькова, Москвы, Одессы, Ровно, Тернополя, Коломыи, Сум боролись за выход в следующий этап. Каждую из команд возглавлял «звездный» тренер. «Гостиница 72» выступала со Светланой Фабрикант, экс-актрисой команды «Одесские джентльмены», дважды чемпионкой Высшей лиги КВН.

Выступление сумчан жюри Одесского лиги смеха оценило по максимуму – встали со своих мест все 5 судей. Таким образом, команда получила путевку в следующий этап, четвертьфинал, который состоится в конце августа.