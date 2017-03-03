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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские КВНщики победили в Одесской лиге смеха

В конце мая сборная команда Сумского государственного университета «Гостиница 72» принимала участие в 1/8 финала Одесской лиги смеха.

На сцене академического театра 12 коллективов из Харькова, Москвы, Одессы, Ровно, Тернополя, Коломыи, Сум боролись за выход в следующий этап. Каждую из команд возглавлял «звездный» тренер. «Гостиница 72» выступала со Светланой Фабрикант, экс-актрисой команды «Одесские джентльмены», дважды чемпионкой Высшей лиги КВН.

Выступление сумчан жюри Одесского лиги смеха оценило по максимуму – встали со своих мест все 5 судей. Таким образом, команда получила путевку в следующий этап, четвертьфинал, который состоится в конце августа.

Досуг КВН
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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