Сумские КВНщики победили в Одесской лиге смеха

На сцене академического театра 12 коллективов из Харькова, Москвы, Одессы, Ровно, Тернополя, Коломыи, Сум боролись за выход в следующий этап. Каждую из команд возглавлял «звездный» тренер. «Гостиница 72» выступала со Светланой Фабрикант, экс-актрисой команды «Одесские джентльмены», дважды чемпионкой Высшей лиги КВН.
Выступление сумчан жюри Одесского лиги смеха оценило по максимуму – встали со своих мест все 5 судей. Таким образом, команда получила путевку в следующий этап, четвертьфинал, который состоится в конце августа.
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