Сумские легкоатлеты отличились в Луцке 6-7 июня в Луцке проходил командный чемпионат Украины по легкой атлетике.

Несмотря на обилие медалей, немногочисленная команда Сумщины заняла всего 22-ое общекомандное место. От нашей области в турнире приняли участие всего 12 человек, пятеро из которых получили медали.

В беге на 400 м весь пьедестал был сумским - Виталий Бутрым, Алексей Поздняков и Михаил Тютюнников. Стометровку выиграл Владимир Супрун. В толкании ядра белопольчанин Игорь Мусиенко также был первым. На 200-метровке Владимир Супрун был вторым, Юрий Сторож – третьим, проиграв выпускнику СумГУ Сергею Смелику (Киев).

Кроме того, несколько наград получили уроженцы Сумщины. В секторе для прыжков с шестом уроженец Шостки Владислав Малыхин (Киевская область) с результатом 5.20 стал вторым. На дистанции 800 метров Евгений Гуцол (Волынь) показал лучшее время. Анна Плотицина (Киевская) была лучшей в беге на 100 м с барьерами. Уроженка Шостки Ирина Новожилова (Херсонская) была третьей в метании молота.

Студенты СумГУ Егор Жуков и Виктория Калюжная (оба - Донецкая) был лучшим в беге на 5000 м.