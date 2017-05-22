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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1641

Сумские легкоатлеты отличились в Луцке

6-7 июня в Луцке проходил командный чемпионат Украины по легкой атлетике.

Несмотря на обилие медалей, немногочисленная команда Сумщины заняла всего 22-ое общекомандное место. От нашей области в турнире приняли участие всего 12 человек, пятеро из которых получили медали.

В беге на 400 м весь пьедестал был сумским - Виталий Бутрым, Алексей Поздняков и Михаил Тютюнников. Стометровку выиграл Владимир Супрун. В толкании ядра белопольчанин Игорь Мусиенко также был первым. На 200-метровке Владимир Супрун был вторым, Юрий Сторож – третьим, проиграв выпускнику СумГУ Сергею Смелику (Киев).

Кроме того, несколько наград получили уроженцы Сумщины. В секторе для прыжков с шестом уроженец Шостки Владислав Малыхин (Киевская область) с результатом 5.20 стал вторым. На дистанции 800 метров Евгений Гуцол (Волынь) показал лучшее время. Анна Плотицина (Киевская) была лучшей в беге на 100 м с барьерами. Уроженка Шостки Ирина Новожилова (Херсонская) была третьей в метании молота.

Студенты СумГУ Егор Жуков и Виктория Калюжная (оба - Донецкая) был лучшим в беге на 5000 м.

Спорт Легкая атлетика
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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