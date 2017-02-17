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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:0795

На Сумщине «Укрнафта» остановит подачу газа в четыре населенных пункта

ПАО «Сумыгаз» получило официальное письмо от газодобывающей компании ПАО «Укрнафта» НГДУ «Ахтырканефтегаз» о прекращении подачи газа в ряд населенных пунктов Сумской области из-за отсутствия действующего разрешения на пользование недрами.

В связи с этим, с 9 июня более 320 бытовых потребителей региона останутся без газа на неопределенный период.

В частности, речь идет о потребителях четырех населенных пунктов - с. Столяровое, с. Яловый Окип Липоводолинского района и с. Погожая Криница, с. Зарудье Роменского района. Они получают природный газ собственной добычи от ПАО «Укрнафта», добываемого на Юго-Панасовском месторождении. Однако из-за отсутствия действующего разрешения на пользование недрами газодобывающая компания не может осуществлять дальнейшую подачу газа в ГРС Южная Панасовка и распределительные сети ПАО «Сумыгаз».

Сейчас срок восстановления подачи газа к населенным пунктам неизвестен. Со своей стороны, во избежание аварийных ситуаций, ПАО «Сумыгаз» просит потребителей прекратить пользование газовыми приборами путем перекрытия кранов перед ними и соблюдать Правила безопасности газоснабжения.

Общество Сумыгаз
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