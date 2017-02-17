На Сумщине «Укрнафта» остановит подачу газа в четыре населенных пункта

В связи с этим, с 9 июня более 320 бытовых потребителей региона останутся без газа на неопределенный период.
В частности, речь идет о потребителях четырех населенных пунктов - с. Столяровое, с. Яловый Окип Липоводолинского района и с. Погожая Криница, с. Зарудье Роменского района. Они получают природный газ собственной добычи от ПАО «Укрнафта», добываемого на Юго-Панасовском месторождении. Однако из-за отсутствия действующего разрешения на пользование недрами газодобывающая компания не может осуществлять дальнейшую подачу газа в ГРС Южная Панасовка и распределительные сети ПАО «Сумыгаз».
Сейчас срок восстановления подачи газа к населенным пунктам неизвестен. Со своей стороны, во избежание аварийных ситуаций, ПАО «Сумыгаз» просит потребителей прекратить пользование газовыми приборами путем перекрытия кранов перед ними и соблюдать Правила безопасности газоснабжения.
Бывшая учительница вынуждена ежедневно выживать, готовя пищу на улице, на открытом огне. Женщине отрезали газовую трубу за долги....
Начато рассмотрение дела против ПАО «Сумыгаз» за создание препятствий для предприятий и потребителей по установке счетчиков роторного типа....
26 апреля во время сессии городского совета депутаты обратились к Генеральному прокурору Украины, Министру внутренних дел Украины относительно действий ПАО...
В Сумах в одной из многоэтажек обнаружили врезку газовой трубы....
На начало 2017 года бытовые потребители Сумской области накопили 210,7 млн грн долгов за природный газ....