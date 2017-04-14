Сумы продолжают покупать маленькие автобусы В Сумах объявили тендер на три маленьких дизельных автобуса.

8 июня КП «Электроавтотранс» объявило тендер по закупке трех маленьких дизельных автобусов (так называемых «автобусов средней вместимости») с оценочной стоимостью 5,94 млн. грн. или 1,98 млн. грн. за единицу, сообщает transport.sumy.ua со ссылкой на данные системы Prozorro.

Технические требования к транспортных средствам полностью копируют требования предыдущего тендера, по которому в мае коммунальное предприятие получило два маленьких дизельных автобуса Атаман А092Н6.

В частности, автобусы должны вмещать 52 пассажира, иметь дизельный двигатель евро 5, две двери шириной не менее 1,2 метра каждая, оснащены кондиционером водителя и электронным табло. Запрошенным характеристикам на украинском рынке соответствует только модель Атаман А092Н6 — именно ее предложили оба участника на предыдущем тендере КП «Электроавтотранс».

Примечательно, что в Целевой программе развития городского пассажирского транспорта г. Сумы на 2016-2018 годы с изменениями, внесенными решением Сумского горсовета №1892-МР от 29 марта 2017 года, в 2017 году предусмотрено приобретение двух автобусов средней вместимости и шести автобусов большой вместимости с низким уровнем пола, а также 21 троллейбуса.

Таким образом, КП «Электроавтотрас» объявило тендер на закупку маленьких автобусов, не включенных в Целевую программу, т.к. два автобуса средней вместимости уже были куплены, в то время как тендеры на закупку дополнительных троллейбусов и автобусов большой вместимости объявлены не были. На данный момент торги проведены на поставку только четырех троллейбусов из 21 и четырех больших автобусов из шести, предусмотренных Целевой программой.

Ранее руководство КП «Электроавтотранс» заявляло о нехватке водителей не только троллейбусов, но и автобусов. Таким образом, расширение провозной емкости коммунального транспорта за счет закупки небольших автобусов потребует в два раза большее количество водителей по сравнению с закупкой транспорта большой вместимости и только усилит дефицит кадров.