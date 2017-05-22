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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29238

Пограничники поймали рыбака-браконьера

В Белопольском районе пограничники отдела «Белополье» Сумского отряда во время реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, задержали нарушителя пограничного режима, который осуществлял незаконный лов рыбы запрещенными орудиями лова.

Пограничный патруль, осуществляя патрулирование речного участка госграницы по р. Сейм, обнаружил и задержал гражданина, который на резиновой лодке с помощью сетки, общая длина которой составила более полусотни метров, осуществлял незаконный лов рыбы. Мужчина не имел при себе ни одного документа, удостоверяющего личность.

Сейчас личность правонарушителя установлена, им оказался 38-летний житель одного из населенных пунктов приграничья. За нарушение пограничного режима и за нарушение правил рыболовства мужчине придется отвечать в суде, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Браконьерство Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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