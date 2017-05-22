Пограничники поймали рыбака-браконьера В Белопольском районе пограничники отдела «Белополье» Сумского отряда во время реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, задержали нарушителя пограничного режима, который осуществлял незаконный лов рыбы запрещенными орудиями лова.

Пограничный патруль, осуществляя патрулирование речного участка госграницы по р. Сейм, обнаружил и задержал гражданина, который на резиновой лодке с помощью сетки, общая длина которой составила более полусотни метров, осуществлял незаконный лов рыбы. Мужчина не имел при себе ни одного документа, удостоверяющего личность.

Сейчас личность правонарушителя установлена, им оказался 38-летний житель одного из населенных пунктов приграничья. За нарушение пограничного режима и за нарушение правил рыболовства мужчине придется отвечать в суде, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.