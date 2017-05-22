Сумских чиновников во главе с мэром обвиняют в мошенничестве с маршрутками

Сумской адвокат Александр Соколов, который подал иск против исполкома за повышение стоимости проезда в маршрутках ЧП «Согор», разместил на своей странице в фейсбуке инструкцию, как действовать в случае, если водитель маршрутки ЧП «Согор» не хочет везти вас по 3 гривны.
«ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ СВОИХ ПРАВ:
1. Распечатать заявление в нескольких экземплярах (минимум 2 экземпляра - 1 будет сдан в отделение полиции, а 1 оставьте себе с отметкой канцелярии полиции о принятии заявления);
2. Воспользоваться услугами маршрутного такси #4, #5, #11, #12, #20, #22, #25, #26, #60.
3. Разъяснить водителю, что плата за проезд с 06.06.2017 года составляет 3,00 гривны (если есть возможность, запишите на видео + сфотографируйте, запишите номер автомобиля).
4. Если Вы приняли решение платить 4,00 гривны, то потребовать билет за проезд, заполнить бланк заявления в 2-х экземплярах, подписать его, пойти в отделение полиции на ул. Первомайской, 21, на 1 этаже этого отделения позвонить на номер телефона канцелярии полиции (указан около телефонного аппарата, установленого на этом этаже) и вызвать его работника , вручить ему 1 экземпляр заявления, потребовав от него расписаться на 2 экземпляре заявления, который остаётся у Вас.
5. Если вы приняли решение не платить 4,00 гривны, а за 3,00 гривны водитель отказывается предоставлять услуги, то Вы имеете право или вызвать полицию на место происшествия, позвонив "102" с мобильного телефона, или самостоятельно явиться в отделение полиции, выполнив действия, указанные в п. 4 этой инструкции. Это в тому случае, если остальные пассажиры не поддерживают Ваше законное требование о стоимости проезда в 3,00 гривны.
Это очень важный документ. ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ВСЕМ СВОИМ ДРУЗЬЯМ, ЗНАКОМЫМ, СОСЕДЯМ!» - написав А.Соколов.
ЗАЯВА
___ червня 2017 року службові особи ПП «Согор», діючи повторно, за попередньою змовою в групі зі службовими особами відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради та Сумським міським головою Лисенко О.М., достовірно знаючи, що вартість проїзду на маршрутному таксі встановлюється рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради, дія якого зупинена ухвалою Зарічного районного суду міста Суми, та складає 3,00 гривні, починаючи з 06 червня 2017 року, ввели мене та інших пасажирів в оману з метою заволодіння грошовими коштами, належними мені та іншим пасажирам, повідомивши, що плата за проїзд складає 4,00 гривні.
Так, рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради № 260 «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ПП «Согор» від 16 травня 2017 року підвищено тариф на послуги з перевезення пасажирів з 3,00 гривень до 4,00 гривень.
Сумський міський голова Лисенко О.М. підписав дане рішення, а 01 червня 2016 року воно оприлюднене на офіційному сайті Сумської міської ради, що надало право службовим особам ПП «Согор» отримувати плату з пасажирів за їх перевезення в розмірі 4,00 гривні.
03 червня 2017 року службові особи ПП «Согор» дали вказівку водіям власних маршрутних таксі здійснювати перевезення пасажирів та отримувати від них плату в розмірі 4,00 гривні.
В послідуючому, 06 червня 2017 року Зарічний районний суд міста Суми виніс ухвалу по справі № 591/2813/17, якою зупинив дію вказаного рішення виконавчого комітету Сумської міської ради, про що стало відомо службовим особам ПП «Согор», службовим особам відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради та Сумському міському голові Лисенко О.М.
В цей день, вказана група осіб, усвідомлюючи, що службові особи ПП «Согор» не можуть отримувати від пасажирів плату за проїзд в розмірі 4,00 гривні, через існування вказаного судового рішення та його обов’язковість до виконання, розробили проект додаткової угоди до договору, який був укладений між виконавчим комітетом Сумської міської ради та ПП «Согор» за результатами транспортного конкурсу, включивши до нього умову, що плата за проїзд складає 4,00 гривні.
Далі, в цей самий день Сумський міський голова Лисенко О.М. та службові особи зазначеного вище відділу, діючи умисно, з метою невиконання вказаного вище судового рішення та одержання неправомірної вигоди службовими особами ПП «Согор», яка полягає в одержанні від пасажирів плати за проїзд в розмірі 4,00 гривні, а не 3,00 гривні, використали своє службове становище всупереч інтересам служби, підписавши вказаний проект додаткової угоди, що спричинило тяжкі наслідки.
Таким чином, в діях службових осіб ПП «Согор» наявні ознаки шахрайства (ст. 190 КК України), а в діях службових осіб відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради та Сумського міського голови Лисенко О.М. наявні ознаки зловживання владою (ст. 364 КК України) та умисного невиконання судового рішення (ст. 382 КК України).
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 214 КПК України, прошу внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, визнати мене потерпілим та розпочати розслідування.
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