Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:4594

Сумских чиновников во главе с мэром обвиняют в мошенничестве с маршрутками

В интернете появилась инструкция и пример заявления в полицию на неправомерные действия перевозчика ЧП «Согор», мэра Сум Александра Лысенко и чиновников отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг.

Сумской адвокат Александр Соколов, который подал иск против исполкома за повышение стоимости проезда в маршрутках ЧП «Согор», разместил на своей странице в фейсбуке инструкцию, как действовать в случае, если водитель маршрутки ЧП «Согор» не хочет везти вас по 3 гривны.

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ СВОИХ ПРАВ:

1. Распечатать заявление в нескольких экземплярах (минимум 2 экземпляра - 1 будет сдан в отделение полиции, а 1 оставьте себе с отметкой канцелярии полиции о принятии заявления);

2. Воспользоваться услугами маршрутного такси #4, #5, #11, #12, #20, #22, #25, #26, #60.

3. Разъяснить водителю, что плата за проезд с 06.06.2017 года составляет 3,00 гривны (если есть возможность, запишите на видео + сфотографируйте, запишите номер автомобиля).

4. Если Вы приняли решение платить 4,00 гривны, то потребовать билет за проезд, заполнить бланк заявления в 2-х экземплярах, подписать его, пойти в отделение полиции на ул. Первомайской, 21, на 1 этаже этого отделения позвонить на номер телефона канцелярии полиции (указан около телефонного аппарата, установленого на этом этаже) и вызвать его работника , вручить ему 1 экземпляр заявления, потребовав от него расписаться на 2 экземпляре заявления, который остаётся у Вас.

5. Если вы приняли решение не платить 4,00 гривны, а за 3,00 гривны водитель отказывается предоставлять услуги, то Вы имеете право или вызвать полицию на место происшествия, позвонив "102" с мобильного телефона, или самостоятельно явиться в отделение полиции, выполнив действия, указанные в п. 4 этой инструкции. Это в тому случае, если остальные пассажиры не поддерживают Ваше законное требование о стоимости проезда в 3,00 гривны.

Это очень важный документ. ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ВСЕМ СВОИМ ДРУЗЬЯМ, ЗНАКОМЫМ, СОСЕДЯМ!» - написав А.Соколов.

Фото
К сведению

Текст заявления

ЗАЯВА

 

___ червня 2017 року службові особи ПП «Согор», діючи повторно, за попередньою змовою в групі зі службовими особами відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради та Сумським міським головою Лисенко О.М., достовірно знаючи, що вартість проїзду на маршрутному таксі встановлюється рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради, дія якого зупинена ухвалою Зарічного районного суду міста Суми, та складає 3,00 гривні, починаючи з 06 червня 2017 року, ввели мене та інших пасажирів в оману з метою заволодіння грошовими коштами, належними мені та іншим пасажирам, повідомивши, що плата за проїзд складає 4,00 гривні.

Так, рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради № 260 «Про тарифи на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що працюють у звичайному режимі ПП «Согор» від 16 травня 2017 року підвищено тариф на послуги з перевезення пасажирів з 3,00 гривень до 4,00 гривень.

Сумський міський голова Лисенко О.М. підписав дане рішення, а 01 червня 2016 року воно оприлюднене на офіційному сайті Сумської міської ради, що надало право службовим особам ПП «Согор» отримувати плату з пасажирів за їх перевезення в розмірі 4,00 гривні.

03 червня 2017 року службові особи ПП «Согор» дали вказівку водіям власних маршрутних таксі здійснювати перевезення пасажирів та отримувати від них плату в розмірі 4,00 гривні.

В послідуючому, 06 червня 2017 року Зарічний районний суд міста Суми виніс ухвалу по справі № 591/2813/17, якою зупинив дію вказаного рішення виконавчого комітету Сумської міської ради, про що стало відомо службовим особам ПП «Согор», службовим особам відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради та Сумському міському голові Лисенко О.М.

В цей день, вказана група осіб, усвідомлюючи, що службові особи ПП «Согор» не можуть отримувати від пасажирів плату за проїзд в розмірі 4,00 гривні, через існування вказаного судового рішення та його обов’язковість до виконання, розробили проект додаткової угоди до договору, який був укладений між виконавчим комітетом Сумської міської ради та ПП «Согор» за результатами транспортного конкурсу, включивши до нього умову, що плата за проїзд складає 4,00 гривні.

Далі, в цей самий день Сумський міський голова Лисенко О.М. та службові особи зазначеного вище відділу, діючи умисно, з метою невиконання вказаного вище судового рішення та одержання неправомірної вигоди службовими особами ПП «Согор», яка полягає в одержанні від пасажирів плати за проїзд в розмірі 4,00 гривні, а не 3,00 гривні, використали своє службове становище всупереч інтересам служби, підписавши вказаний проект додаткової угоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, в діях службових осіб ПП «Согор» наявні ознаки шахрайства (ст. 190 КК України), а в діях службових осіб відділу транспорту, зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради та Сумського міського голови Лисенко О.М. наявні ознаки зловживання владою (ст. 364 КК України) та умисного невиконання судового рішення (ст. 382 КК України).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 214 КПК України, прошу внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, визнати мене потерпілим та розпочати розслідування.

Право Александр Соколов Маршрутки Согор
view counter

По тематике

Вчера 12:02

Полиция открыла уголовное дело на сумского перевозчика за невыполнение решения суда

Полиция Сумщины открыла уголовное производство по факту невыполнения ЧП «Согор» решения суда о приостановлении действия решения исполкома Сумского горсовета о...

07.06.2017 16:37

Еще один иск: сумчанин судится за 3 гривны в маршуртках ФЛП Олийнык

Сегодня, 7 июня, был подан в суд очередной иск против решения исполкома о повышении стоимости проезда в сумских маршрутках.... 1

07.06.2017 16:24

«Согор» vs. сумчане: перевозчик подал апелляцию

Как сообщает пресс-служба Заречного районного суда, подана апелляция на постановление суда об обеспечении иска по делу об отмене тарифа на... 1

07.06.2017 10:00

Активисты и «Согор» пишут друг на друга заявления в полицию

Маршрутки ЧП «Согор» отказываются везти сумчан по 3 гривны....

07.06.2017 09:30

Как правильно ездить в маршрутках по 3 гривны

Сумские активисты призывают сумчан бороться за свои права и ездить в маршрутках ЧП «Согор» по старой цене....

Новости

Сумских чиновников во главе с мэром обвиняют в мошенничестве с маршрутками
Сегодня 07:45
«Согор» не сдается: появился проект решения о повышении тарифа до 5 грн 1
06.06.2017 18:55
Одному перевозчику в Сумах снизили тариф до 3 грн 2
06.06.2017 16:08
Сумы продолжают покупать маленькие автобусы
Сегодня 08:03
Сумские КВНщики победили в Одесской лиге смеха
Вчера 17:50
Сумские легкоатлеты отличились в Луцке
Вчера 17:16
На Сумщине «Укрнафта» остановит подачу газа в четыре населенных пункта
Вчера 17:07
Сумской вуз в топ-1000 университетов мира
Вчера 16:48
Выехав на семейную ссору, полицейские нашли у дебошира «травку»
Вчера 16:17
В Шостке не смогли разминуться два велосипедиста
Вчера 15:49
Активисты "Стоп коррупции" подверглись нападению советника Терещенко
Вчера 15:21
Под Сумами семейная ссора закончилась смертью главы семьи
Вчера 15:09
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.