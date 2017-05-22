На Сумщине вор выращивал коноплю на бабушкином огороде В рамках уголовного производства, открытого по факту совершения кражи, работники шосткинской полиции осмотрели дом и двор, где проживает подозреваемый и нашли не только вещественные доказательства, но и изъяли почти 50 растений конопли, которые злоумышленник выращивал тайком от других членов семьи.

В рамках оперативно-профилактической операции «Мак - 2017», которая сейчас проходит на всей территории страны, сотрудники Шосткинского отдела полиции проводят оперативно-профилактические мероприятия во время которых выявляют незаконные посевы снотворного мака и конопли. Владельцев таких насаждений привлекают к административной и уголовной ответственности.

Так, в рамках уголовного производства, открытого по факту кражи, правоохранители Шостки провели обыск по месту жительства 22-летнего подозреваемого, который проживает с бабушкой в одном из населенных пунктов района. Кроме вещественных доказательств по угону чужого имущества, полицейские нашли за домом и изъяли 49 растений, похожих на коноплю.

Как выяснилось, 74-летняя хозяйка даже не подозревала о таких насаждениях на собственном участке. Впрочем, предположила, что их мог посеять ее внук.

Изъятые растения направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли». Проводится проверка.

Правоохранители обращаются к неравнодушным гражданам с призывом сообщать в ближайшее отделение полиции или на телефон 102 обо всех известных им фактах выращивания мака снотворного или конопли, или о лицах, занимающихся высадкой и уходом этих запрещенных растений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.