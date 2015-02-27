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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:20383

Сумская молодежь обратилась к мэру с требованием начать все с начала

Молодежные организации призывают мэра Сум прозрачно провести выборы директора Центра досуга молодежи.

С соответствующим письмом больше десятка молодежных общественных организаций города обратились к мэру Сум Александру Лысенко.

«Громада города Сумы требует от мэра Александра Лысенко отменить Распоряжение №185-р от 25.05.2017 «Об организации отбора кандидата на должность директора ЦДМ» и начать новый процесс, который будет предусматривать процедуры, описанные в обращении и не противоречить прозрачности и открытости.

Мы поддерживаем желание городского головы внедрять процедуры назначения директора ЦДМ открыто и честно. Но то, что происходит сейчас, противоречит принципу открытости и прозрачности процесса.

Собственно, нас беспокоит каким образом происходила процедура представления кандидатур на должность директора, каким образом осуществлялся отбор конкурсной комиссии, также нет положения, которое регламентировало полномочия членов комиссии порядок и срок рассмотрения и критерии оценки кандидатов...», - написала на своей странице в фейсбуке сумчанка Юлия Пелипенко, выложив фото обращения.

Напомним, на сегодня, 9 июня, назначено собеседование с кандидатами на должность директора ЦДМ.

Напомним, у сумской молодежи есть подозрения, что на должность директора ЦДМ, которая будет тесно связана с реконструируемым МЦ «Романтика» прочат нынешнего пресс-секретаря мэра Сум, его однопартийца Игоря Ганненко.

Фото
Общество Сумской городской центр досуга молодежи
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