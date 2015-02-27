Из комиссии по отбору директора ЦДМ вышли 4 организации (трансляция)

Перед началом глава комиссии, секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов сообщил, что из комиссии, состоявшей из 15 человек, вышли 4 члена. Свои заявления написали Всеукраинская общественная организация «Молодий народний рух» (Андрей Рыбалко), молодежный националистический конгресс (Олеся Горяйнова), «Бюро анализа политики» (Виктор Бобыренко), «Простір рівних можливості» (Оксана Мальченко).
На заседании присутствует всего 9 членов, однако кворум есть. Несмотря на протесты других организаций, не вошедших в комиссию, заседание началось.
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