Из комиссии по отбору директора ЦДМ вышли 4 организации (трансляция) Сегодня, 9 июня, в мэрии проходит собеседование с кандидатами на должность директора Центра досуга молодежи.

Перед началом глава комиссии, секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов сообщил, что из комиссии, состоявшей из 15 человек, вышли 4 члена. Свои заявления написали Всеукраинская общественная организация «Молодий народний рух» (Андрей Рыбалко), молодежный националистический конгресс (Олеся Горяйнова), «Бюро анализа политики» (Виктор Бобыренко), «Простір рівних можливості» (Оксана Мальченко).

На заседании присутствует всего 9 членов, однако кворум есть. Несмотря на протесты других организаций, не вошедших в комиссию, заседание началось.