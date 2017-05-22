«Барса» разгромно проиграла «Львову» В Поляне (Закарпатье) прошел второй день «финала четырех» чемпионата Украины по футболу среди юниоров U19 в первой лиге.

После двух ничьих на старте 8 июня было два разгрома.

Матч между «Барсой» и ФК «Львов» начался с двух голов в ворота сумчан. Уже в первой половине первого тайма львовяне смогли забить 2 мяча. На 20-ой минуте сумской игрок Дмитрий Тарабара получил вторую желтую карточку и автоматически красную, тем самым оставив команду в меньшинстве. Это стало ключевым моментом в игре. После удаления нашего игрока, Александр Игумнов сделал несколько замен, но они, к сожалению, никак не повлияли положительно на результат матча в нашу пользу. Результат матча 0:7, и сумчане потеряли возможность занять первое место в этом турнире.

В матче «УФК – Олимпик» (Харьков) и ФК «Черкасский Днепр» віиграли черкассчане 7:1.

Сегодня, 9 июня, в финальном турнире выходной день. 10 июня в заключительном туре соревнований сойдутся ФК «Львов» - «УФК – Олимпик» и ФК «Черкасский Днепр» - ФК «Барса».