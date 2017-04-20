Сумские власти отказываются ремонтировать дорогу в Курском микрорайоне Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Сделать ремонт участка дороги на перекрестке проспекта Курский и ул. Юрия Ветрова (бывшая Воровского)».

«Обязать местные власти провести ремонт хотя бы участки дороги на перекрестке проспекта Курского и ул. Юрия Ветрова (бывшая Воровского), а таком возле железнодорожного переезда по ул. Ю. Ветрова (около таможни). На данном перекрестке по направлению в сторону Курского проспекта образовалась яма на всю проезжую часть. Проехать по своей полосе просто невозможно, объехать возможно только по встречной полосе, большинство водителей так и делают, чем нарушают правила дорожного движения, а также создают опасность своими маневрами. Такая же ситуация с состоянием дорожного покрытия образовалась у ж/д переезда по ул Ю.Ветрова, в направлении движения ул. Тополянский. Также яма на всю полосу движения», - писал сумчанин Александр Панасюк. Его петиция собрала необходимое число голосов за считанные дни, а сегодня получила ответ.

Ответ на электронную петицію:

«По предоставленной информации управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета титульный список капитального ремонта дорог сформирован в соответствии с имеющимся финансированием и обращений жителей города Сумы. В первую очередь в него вошли объекты, по которым разработана проектно-сметная документация в 2016 году и переходные объекты. Ваше обращение будет учтено при планировании капитального ремонта дорог на 2018 год».

Напомним, то же самое власти отписались и о ремонте дороги по ул. Боровая.