Патрульные задержали 2 аферистов, обокравших пенсионера Настоящее представление разыграли 2 преступника, чтобы завладеть чужими средствами.

Происшествие случилось 6 июня, около 13 часов, на улице Катерины Зеленко. 72-летний сумчанин, идя по улице, подобрал кошелек, который лежал на дороге. Через минуту к нему подошли 2 неизвестных, которые стали утверждать, что потерянный кошелек принадлежит одному из них. Взяв его в руки, один из мужчин, сообщил, что из него пропали деньги. После этого они стали требовать пенсионера показать содержимое своего кошелька, чтобы убедиться, что он не украл деньги.

Испугавшись, пенсионер передал им свой кошелек. Через некоторое время незнакомцы вернули его и резко исчезли в неизвестном направлении, а гражданин обнаружил отсутствие в кошельке своих 420 гривен. Поняв, что его обокрали, мужчина позвонил в полицию. По полученным приметам, стражи порядка начали поиски правонарушителей.

Патрулируя дворовую территорию по улице Харьковской, стражи порядка заметили 2 граждан, которые отвечали ориентированию. Общаясь с патрульными, они нервничали и путались в показаниях. Заявитель, прибывший на место происшествия, узнал своих недавних собеседников.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 185 (кража) УК.