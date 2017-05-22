Как ездить по 3 грн: сумчан снова зовут на митинг протеста против произвола властей В воскресенье, 11 июня, в Сумах пройдет очередной митинг против повышения тарифов в маршрутках.

«Мы продолжаем бороться против преступного сговора власти и перевозчиков, который превращает сумчан в заложников маршруточных монополии!

Сейчас мы уже имеем первые победы.

Суд приостановил действие решения исполкома о повышении стоимости проезда до 4 грн, а по перевозчику возбуждено уголовное дело!

Мы продолжаем бороться, но очень важная ваша поддержка. Поэтому приходите на новый митинг против незаконных действий сумской власти и перевозчиков. Вы узнаете, как защитить свои права, как реагировать на нарушения со стороны водителей, требующих уплаты 4 грн за проезд.

Также мы расскажем о том, как действовать дальше, чтобы побороть сумскую маршруточную мафию.

Не будь равнодушным! Сотни сумчан уже присоединились к борьбе! Мы должны быть вместе!», - пишут организаторы акции.

Митинг пройде возле Альтанки, начало в 18.00.