Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:46218

Как ездить по 3 грн: сумчан снова зовут на митинг протеста против произвола властей

В воскресенье, 11 июня, в Сумах пройдет очередной митинг против повышения тарифов в маршрутках.

«Мы продолжаем бороться против преступного сговора власти и перевозчиков, который превращает сумчан в заложников маршруточных монополии!

Сейчас мы уже имеем первые победы.

Суд приостановил действие решения исполкома о повышении стоимости проезда до 4 грн, а по перевозчику возбуждено уголовное дело!

Мы продолжаем бороться, но очень важная ваша поддержка. Поэтому приходите на новый митинг против незаконных действий сумской власти и перевозчиков. Вы узнаете, как защитить свои права, как реагировать на нарушения со стороны водителей, требующих уплаты 4 грн за проезд.

Также мы расскажем о том, как действовать дальше, чтобы побороть сумскую маршруточную мафию.

Не будь равнодушным! Сотни сумчан уже присоединились к борьбе! Мы должны быть вместе!», - пишут организаторы акции.

Митинг пройде возле Альтанки, начало в 18.00.

Общество Маршрутки Митинг протеста Подорожание проезда
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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