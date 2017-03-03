У Сумах відкриється фотовиставка «Якби не війна»

Презентація розпочнеться о 13.00.
Виставка триватиме до 18 червня.
На официальном веб-сайте Государственного архива Сумской области в рубрике «Выставки» размещена фотодокументальная выставка, посвященная памяти жертв Большого террора - массовых...
В Конгресс-центре СумГУ открылась выставка «Ґрати через об’єктив»....
Сегодня, 25 апреля, в Сумах откроется выставка харьковского фотохудожника «Грузия. Жизнь за облаками»....
Во Дворце детей и юношества представили городскую выставку-конкурс детского и педагогического творчества «Учитель-Ученик»....
11 марта в выставочном зале Конгресс центра СумГУ состоится презентация обновленного мультимедийного социального проекта ТСН и журнала VIVA! -Победители. Куратор...