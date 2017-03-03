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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:06127

У Сумах відкриється фотовиставка «Якби не війна»

10 червня у виставковій залі Конгрес-Центру Сумського Державного університету відбудеться презентація проекту, що створений волонтерами головного Центрального військового шпиталю, які опікуються учасниками бойових дій в зоні проведення АТО, (серед яких є світлини двох сумчан) та сім’ями загиблих Героїв України.

Презентація розпочнеться о 13.00.

Виставка триватиме до 18 червня.

Общество Выставка
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«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
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Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
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«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
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13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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