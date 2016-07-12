Власти Сумщины задумались, как минимизировать последствия отключения газа Жители Роменского и Липоводолинского районов Сумщины не должны пострадать из-за отключения газа ПАО «Укрнафта».

Об этом шла речь на экстренном совещании в облгосадминистрации. В связи с угрозой отключения с 9 июня этого года газоснабжения 4-х населенных пунктов Роменского и Липоводолинского районов Сумщины, о чем сообщила письмом газодобывающая компания ПАО «Укрнафта» НГДУ «Ахтырканефтегаз», по поручению главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко его первый зам Александр Марченко провел экстренное совещание с руководителями профильных структур.

Также уже сейчас в Роменском и Липоводолинском районах проходят заседания местных комиссий по чрезвычайным ситуациям.

С целью обеспечения бесперебойного функционирования социальных, образовательных и медицинских учреждений, удовлетворения бытовых потребностей всех жителей 4-х населенных пунктов двух районов Александр Марченко дал поручение провести обследование всех учреждений и домохозяйств на возможность подключения приборов к источникам сжиженного газа, определения стоимости обеспечения домохозяйств сжиженным газом, проведение внеочередных сессий районных советов о выделении на эти цели дополнительных средств.

9 июня в 15.00 в режиме видеоселектора главы райгосадминистраций должны доложить руководству области о принятых мерах и возможности обеспечения населения газом.

Вопрос находится на контроле облгосадминистрации.