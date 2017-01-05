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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:2493

Кабмин утвердил 5 проектов на Сумщине, которые будут финансироваться ГФРР

Сейчас Правительством утверждены 111 инвестиционных программ и проектов регионального развития, которые были предоставлены на рассмотрение 19 областями Украины, на общую сумму более 765,9 млн гривен.

Как заявил на заседании КМУ Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, эти средства ГФРР направляются на такие ивестпрограммы как развитие спортивной инфраструктуры (по квоте 10%), строительство и реконструкция социальных объектов (больницы, школы, поликлиники), восстановление мостовой инфраструктуры, проведения термомодернизации и т.п.

Общий объем финансирования ГФРР 2017 год составляет 3,5 млрд гривен. Для Сумщины под проекты, которые будут финансироваться средствами ГФРР, предполагается более 120 млн гривен. Сейчас Кабмин утвердил 5 проектов от Сумщины, которые будут финансироваться ГФРР в 2017 году. Это, в частности, реконструкция стадиона «Авангард» в г. Сумы, капитальный ремонт ДЮСШ в Сумах, строительство спортивной площадки в городском парке города Бурынь и реконструкция бассейна в городе Шостка. Также будет финансироваться средствами ГФРР строительство канализационной сети центральной части города Ромны. Этот проект переходит с прошлого года на дофинансирование.

Остальные проекты от Сумщины, которые будут финансироваться средствами ГФРР, будут определены на ближайших заседаниях Межведомственной комиссии в Минрегионстрое.

Общество ГФРР
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