Прокуратура вернула в госсобственность 245 гектар земли

Из-за принципиальной позиции Шосткинской местной прокуратуры Харьковский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность исковых требований прокурора о возвращении в государственную собственность 4-х земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 245 га, нормативная денежная оценка которых составляет более 2,3 млн грн.
Как сообщил руководитель Шосткинской местной прокураторы Игорь Зайцев, причиной подачи указанного иска прокурором стало нарушение субъектом хозяйствования требований действующего законодательства относительно возвращения земельного после окончания действия договора аренды.
Следует отметить, что решением хозяйственного суда Сумской области указанный иск прокурора также было удовлетворено. В то же время, ответчик по делу с указанным решением суда не согласился, подав в суд апелляционной инстанции жалобу.
В настоящее время Шосткинской местной прокуратурой принимаются меры по неукоснительному выполнению указанного решения суда, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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