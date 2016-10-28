На Сумщине стало меньше безработных На сегодня на Сумщине зарегистрировано 14603 безработных, что на 669 меньше, чем на эту дату в прошлом году.

С января по май текущего года услугами областной службы занятости воспользовались почти 28 тыс. человек. За этот период центры занятости трудоустроили почти 12 тыс. человек, что на 1058 больше, чем в прошлом году.

По информации директора областного центра занятости Владимира Пидлисного, профессиональное обучение по направлению и за средства службы занятости в этом году прошли 2280 безработных. Таким образом они получили новую специальность. Почти все они стали востребованными на рынке труда, поскольку большинство приобретали специальность по заказу работодателей, следовательно, трудоустроены. В течение пяти месяцев участвовали в общественных и других работах временного характера 3687 человек из числа безработных, что превышает прошлогодний показатель.

По словам В.Пидлисного, сегодня на учете в центрах занятости области находится 14603 человека, что на 669 меньше, чем на эту дату прошлого года. Из них 53,9% - женщины, 29,9% - молодежь до 35 лет, 34,2% - жители сельской местности. 43,6% всех, кто стоит на учете как безработные, - люди с высшим образованием, 49,1% - с профессионально-техническим, 7,3% - со средним и начальным.

Доля получателей помощи в общей численности безработных - почти 80%. Средний размер пособия по безработице в мае составил 1782 грн - на 430 больше, чем в мае 2016 года.

Средняя продолжительность зарегистрированной безработицы в области 146 дней. Средняя продолжительность поиска работы 100 дней.

Средний размер заработной платы на одну вакансию, которую предлагали работодатели в отчетном периоде – чуть больше 3462 грн, что на 1570,3 грн. больше, чем в прошлом году.

По сравнению с прошлым годом вдвое уменьшилась нагрузка на одно свободное рабочее место - сейчас этот показатель равен 8, сообщает Областной центр занятости.