На Сумщине полиция раскрыла ряд кредитных афер

Двух ахтырчанок, которые занимались незаконными кредитными аферами, разоблачили сотрудники управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью. Как выяснили правоохранители, 43-летняя директор банковского союза и его 50-летняя подруга-предприниматель, организовали преступную схему конвертации незаконно полученных кредитных средств. В результате таких сделок пострадали 39 жителей Ахтырки. За два года незаконной деятельности предприимчивые женщины оформили 48 кредитных договоров на местных жителей без их ведома, втянув людей в долги на общую сумму в 232 822 гривен.
Во время следствия полицейские установили, что суммы долговых обязательств достигали от 9 до 60 тысяч гривен, которые вкладывались в бизнес одной из подозреваемых. И хотя сначала она исправно платила кредиты, о которых никто не знал, в конце концов, когда дела в бизнесе начали падать, предпринимательница прекратила кредитные выплаты, нанеся немалые убытки потерпевшим.
Сейчас обоим подозреваемым уже объявили подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ст.366 (служебный подлог), ст.222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 358 (подделка документов) и по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), уголовные производстве направлены на рассмотрение суда. Женщинам грозит заключение сроком до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.