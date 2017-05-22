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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:03166

На Сумщине полиция раскрыла ряд кредитных афер

Около 300 тыс. гривен «позаимствовали» две жительницы Ахтырки, оформив кредитные обязательства на посторонних людей.

Двух ахтырчанок, которые занимались незаконными кредитными аферами, разоблачили сотрудники управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью. Как выяснили правоохранители, 43-летняя директор банковского союза и его 50-летняя подруга-предприниматель, организовали преступную схему конвертации незаконно полученных кредитных средств. В результате таких сделок пострадали 39 жителей Ахтырки. За два года незаконной деятельности предприимчивые женщины оформили 48 кредитных договоров на местных жителей без их ведома, втянув людей в долги на общую сумму в 232 822 гривен.

Во время следствия полицейские установили, что суммы долговых обязательств достигали от 9 до 60 тысяч гривен, которые вкладывались в бизнес одной из подозреваемых. И хотя сначала она исправно платила кредиты, о которых никто не знал, в конце концов, когда дела в бизнесе начали падать, предпринимательница прекратила кредитные выплаты, нанеся немалые убытки потерпевшим.

Сейчас обоим подозреваемым уже объявили подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ст.366 (служебный подлог), ст.222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 358 (подделка документов) и по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), уголовные производстве направлены на рассмотрение суда. Женщинам грозит заключение сроком до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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