На Сумщине полиция раскрыла ряд кредитных афер Около 300 тыс. гривен «позаимствовали» две жительницы Ахтырки, оформив кредитные обязательства на посторонних людей.

Двух ахтырчанок, которые занимались незаконными кредитными аферами, разоблачили сотрудники управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью. Как выяснили правоохранители, 43-летняя директор банковского союза и его 50-летняя подруга-предприниматель, организовали преступную схему конвертации незаконно полученных кредитных средств. В результате таких сделок пострадали 39 жителей Ахтырки. За два года незаконной деятельности предприимчивые женщины оформили 48 кредитных договоров на местных жителей без их ведома, втянув людей в долги на общую сумму в 232 822 гривен.

Во время следствия полицейские установили, что суммы долговых обязательств достигали от 9 до 60 тысяч гривен, которые вкладывались в бизнес одной из подозреваемых. И хотя сначала она исправно платила кредиты, о которых никто не знал, в конце концов, когда дела в бизнесе начали падать, предпринимательница прекратила кредитные выплаты, нанеся немалые убытки потерпевшим.

Сейчас обоим подозреваемым уже объявили подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины - ст.366 (служебный подлог), ст.222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 358 (подделка документов) и по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), уголовные производстве направлены на рассмотрение суда. Женщинам грозит заключение сроком до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.