Сумскую пенсионерку обокрали псевдогазовщицы Чрезмерная доверчивость и неосмотрительность стоили пожилой сумчанке потери двух тысяч гривен и золотых изделий.

В полицию обратилась внучка 88-летней жительницы областного центра и сообщила, что ее бабушка стала жертвой кражи. Как выяснилось, днем 7 июня, к ней домой пришли две неизвестные женщины, представившиеся контролерами газоснабжающей компании, которые взялись «проверять» состояние газового оборудования в квартире.

«Проверяльщицы» все время громко разговаривали между собой и с хозяйкой, а, осматривая плиту, грохотали посудой. Создавалось впечатление, что они якобы намеренно создают как можно больше шума и отвлекают внимание старушки. Пока это все происходило на кухне, дверь в квартиру все время оставались незапертой. Поэтому в жилье незаметно и легко могли зайти их сообщница или сообщник. Когда же «работницы газовой службы» ушли, пенсионерка обнаружила, что из квартиры исчезли две тысячи гривен, четыре золотых кольца, три пары золотых сережек, цепочка с двумя крестиками, мобильный телефон и личные документы.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начали следствие. Приметы злоумышленниц: обе смуглые и худые, на вид 25 лет, рост 160-165 сантиметров, волосы темные.

Полиция просит сумчан и жителей области, и особенно пожилых одиноких людей, пенсионеров, чрезвычайно внимательно относиться к сохранности своего имущества, денег и ценностей. А для этого стоит быть осторожными и не впускать к себе в квартиру, дом или во двор, незнакомцев, кем бы они ни представлялись, пока не подтвердят свои полномочия соответствующими документами. Помните, ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.