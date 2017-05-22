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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1789

Сумскую пенсионерку обокрали псевдогазовщицы

Чрезмерная доверчивость и неосмотрительность стоили пожилой сумчанке потери двух тысяч гривен и золотых изделий.

В полицию обратилась внучка 88-летней жительницы областного центра и сообщила, что ее бабушка стала жертвой кражи. Как выяснилось, днем 7 июня, к ней домой пришли две неизвестные женщины, представившиеся контролерами газоснабжающей компании, которые взялись «проверять» состояние газового оборудования в квартире.

«Проверяльщицы» все время громко разговаривали между собой и с хозяйкой, а, осматривая плиту, грохотали посудой. Создавалось впечатление, что они якобы намеренно создают как можно больше шума и отвлекают внимание старушки. Пока это все происходило на кухне, дверь в квартиру все время оставались незапертой. Поэтому в жилье незаметно и легко могли зайти их сообщница или сообщник. Когда же «работницы газовой службы» ушли, пенсионерка обнаружила, что из квартиры исчезли две тысячи гривен, четыре золотых кольца, три пары золотых сережек, цепочка с двумя крестиками, мобильный телефон и личные документы.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины и начали следствие. Приметы злоумышленниц: обе смуглые и худые, на вид 25 лет, рост 160-165 сантиметров, волосы темные.

Полиция просит сумчан и жителей области, и особенно пожилых одиноких людей, пенсионеров, чрезвычайно внимательно относиться к сохранности своего имущества, денег и ценностей. А для этого стоит быть осторожными и не впускать к себе в квартиру, дом или во двор, незнакомцев, кем бы они ни представлялись, пока не подтвердят свои полномочия соответствующими документами. Помните, ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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