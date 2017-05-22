Полицейские задержали наркодилера

В Бурынское отделение полиции поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей занимается сбытом наркотиков. Правоохранители решили это проверить и провели ряд оперативных мероприятий. Злоумышленника задержали при попытке продажи марихуаны.
«Подозреваемому 26 лет, ранее судимый - комментирует начальник Бурынского отделения полиции Сергей Бойко. - Полицейским мужчина объяснил, что коноплю нашел еще осенью в зарослях. Понимая, что на этом можно хорошо подзаработать, решил ее продавать. Собранные растения высушил, измельчил, расфасовал и реализовывал полученную таким образом смесь наркозависимым. За стакан зелья получал 400 гривен».
Мужчине уже объявлено подозрение в совершении преступления согласно ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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