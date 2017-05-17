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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:454

Сборная Украины в Сумах принимает испанок (трансляция)

Сегодня, 9 июня, женская сборная Украины по гандболу в Сумах встретится со сборной Испании в матче плей-офф отбора на чемпионата мира-2017 среди женских команд.

Начало поединка в 19.00. Игра пройдет в манеже СумГУ.

Двухматчевое противостояние в плей-офф – это последний этап отбора на чемпионат мира. Сборная Украины стала участником этой стадии после яркой победы на квалификационном турнире в Словакии. Перед матчами с Испанией национальная команда собралась в сильнейшем составе – приехали победитель Кубка ЕГФ в составе «Ростов-Дона» Виктория Борщенко, а также Ольга Передерий, которая с нового сезона будет играть за двукратного победителя Лиге чемпионов словенский «Крим».

Задача сборной - пробиться на чемпионат мира. Обыграть Испанию нелегко. Соперник украинок выиграл бронзу Олимпийских Игр-2012, бронзу чемпионата мира 2011 и серебро чемпионатов Европы 2008 и 2014. На мировом первенстве 2015 и континентальном чемпионате 2016 испанки в топ-10 не попали.

Спорт Гандбол Сборная Украины
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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