Сборная Украины в Сумах принимает испанок (трансляция) Сегодня, 9 июня, женская сборная Украины по гандболу в Сумах встретится со сборной Испании в матче плей-офф отбора на чемпионата мира-2017 среди женских команд.

Начало поединка в 19.00. Игра пройдет в манеже СумГУ.

Двухматчевое противостояние в плей-офф – это последний этап отбора на чемпионат мира. Сборная Украины стала участником этой стадии после яркой победы на квалификационном турнире в Словакии. Перед матчами с Испанией национальная команда собралась в сильнейшем составе – приехали победитель Кубка ЕГФ в составе «Ростов-Дона» Виктория Борщенко, а также Ольга Передерий, которая с нового сезона будет играть за двукратного победителя Лиге чемпионов словенский «Крим».

Задача сборной - пробиться на чемпионат мира. Обыграть Испанию нелегко. Соперник украинок выиграл бронзу Олимпийских Игр-2012, бронзу чемпионата мира 2011 и серебро чемпионатов Европы 2008 и 2014. На мировом первенстве 2015 и континентальном чемпионате 2016 испанки в топ-10 не попали.