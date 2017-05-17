Сборная Украины в Сумах принимает испанок (трансляция)

Начало поединка в 19.00. Игра пройдет в манеже СумГУ.
Двухматчевое противостояние в плей-офф – это последний этап отбора на чемпионат мира. Сборная Украины стала участником этой стадии после яркой победы на квалификационном турнире в Словакии. Перед матчами с Испанией национальная команда собралась в сильнейшем составе – приехали победитель Кубка ЕГФ в составе «Ростов-Дона» Виктория Борщенко, а также Ольга Передерий, которая с нового сезона будет играть за двукратного победителя Лиге чемпионов словенский «Крим».
Задача сборной - пробиться на чемпионат мира. Обыграть Испанию нелегко. Соперник украинок выиграл бронзу Олимпийских Игр-2012, бронзу чемпионата мира 2011 и серебро чемпионатов Европы 2008 и 2014. На мировом первенстве 2015 и континентальном чемпионате 2016 испанки в топ-10 не попали.
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