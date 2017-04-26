На Сумщине град уничтожил посевы на полях за считанные минуты

О колоссальных убытках от стихии сообщают жители Глухова и Глуховского района. В частности об этом написал на своей странице в фейсбуке агроном ООО «Голландская аграрная компания» Андрей Лукьянченко, пише Суперагроном.
По его сообщению, град полностью уничтожил посевы подсолнечника всего за 5 минут. На фото видно растения, разбитые до самого корня.
«Град прошел 8 июня вечером и за 5 минут уничтожил около 3000 га посевов в сумме в трех хозяйствах Глуховского района», - говорит агроном.
О сильном граде размером с вишню сообщают и жители самого Глухова.
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