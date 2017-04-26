На Сумщине град уничтожил посевы на полях за считанные минуты Дожди, ливни и крупный град прокатились Сумщиной накануне. Кое-где непогода уничтожила посевы на полях до нуля за считанные минуты.

О колоссальных убытках от стихии сообщают жители Глухова и Глуховского района. В частности об этом написал на своей странице в фейсбуке агроном ООО «Голландская аграрная компания» Андрей Лукьянченко, пише Суперагроном.

По его сообщению, град полностью уничтожил посевы подсолнечника всего за 5 минут. На фото видно растения, разбитые до самого корня.

«Град прошел 8 июня вечером и за 5 минут уничтожил около 3000 га посевов в сумме в трех хозяйствах Глуховского района», - говорит агроном.

О сильном граде размером с вишню сообщают и жители самого Глухова.