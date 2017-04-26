Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4883

На Сумщине град уничтожил посевы на полях за считанные минуты

Дожди, ливни и крупный град прокатились Сумщиной накануне. Кое-где непогода уничтожила посевы на полях до нуля за считанные минуты.

О колоссальных убытках от стихии сообщают жители Глухова и Глуховского района. В частности об этом написал на своей странице в фейсбуке агроном ООО «Голландская аграрная компания» Андрей Лукьянченко, пише Суперагроном.

По его сообщению, град полностью уничтожил посевы подсолнечника всего за 5 минут. На фото видно растения, разбитые до самого корня.

«Град прошел 8 июня вечером и за 5 минут уничтожил около 3000 га посевов в сумме в трех хозяйствах Глуховского района», - говорит агроном.

О сильном граде размером с вишню сообщают и жители самого Глухова.

Экономика Град Непогода Неурожай Сельское хозяйство
view counter

По тематике

29.05.2017 17:47

В Сумах прогнозируют непогоду

Завтра, 30 мая, в Сумах и области ожидаются дожди, грозы и порывы ветра....

18.05.2017 11:10

Сумские сыры едят во Франции

За январь-февраль 2017 года экспорт продукции растительного происхождения Сумщины в страны ЕС составляет 10,1 млн долл. США, что почти в...

10.05.2017 14:55

Сумщина засыплет всю Украину гречкой

Аграрии Сумщины не будут сдавать лидерства по площади посевов гречихи....

27.04.2017 12:19

На Сумщине на дом упало дерево

26 апреля в Шосткинском районе произошло несколько ЧП....

26.04.2017 17:55

Из-за сильного ветра спасатели призывают сумчан быть осторожными

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просит сумчан при сильном ветре быть осторожными на улице и дома....

Новости

Как ездить по 3 грн: сумчан снова зовут на митинг протеста против произвола властей
Сегодня 11:46
Сумских чиновников во главе с мэром обвиняют в мошенничестве с маршрутками 3
Сегодня 07:45
Одному перевозчику в Сумах снизили тариф до 3 грн 2
06.06.2017 16:08
Олег Медуница: Яценюк сэкономил для госбюджета 47 миллиардов долларов
Сегодня 13:57
На Сумщине град уничтожил посевы на полях за считанные минуты
Сегодня 13:48
Полицейские задержали наркодилера
Сегодня 13:26
Сумскую пенсионерку обокрали псевдогазовщицы
Сегодня 13:17
На Сумщине полиция раскрыла ряд кредитных афер
Сегодня 13:03
Власти Сумщины задумались, как минимизировать последствия отключения газа
Сегодня 12:40
У Сумах відкриється фотовиставка «Якби не війна»
Сегодня 12:06
Патрульные задержали 2 аферистов, обокравших пенсионера
Сегодня 11:33
Сумские власти отказываются ремонтировать дорогу в Курском микрорайоне
Сегодня 11:05
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.