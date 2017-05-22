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Олег Медуница: Яценюк сэкономил для госбюджета 47 миллиардов долларов

Именно столько стоила бы сегодня Украине кабальная сделка с российским «Газпромом» по принципу «Бери, или плати», которую нынче отменил Стокгольмский арбитраж.

31 мая Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение в пользу украинской компании по делу «Газпрома» и «Нафтогаза». Согласно решению Стокгольмского арбитража: отменено условие «Бери, или плати»; отменен запрет на реэкспорт газа из государств ЕС в Украину и пересмотрена формула цены с 2014 года (теперь для Украины вводится европейская, рыночная цена).

Что данное решение Стокгольмского арбитража означает для Украины и для украинцев, прокомментировал народный депутат от Сум Олег Медуница. 

- Это большая победа, которую мы получили благодаря своевременному решению правительства Яценюка еще в 2014 году обратиться в Стокгольмский арбитраж и судиться с российским «Газпромом». Судиться для того, чтобы отклонить необоснованные претензии «Газпрома», которые сейчас стоили бы Украине 47 миллиардов долларов.

Позже было принято решение о полном отказе от российского газа. И мы видим, что Украина выжила без российского газа. Нормально перезимовали. Теперь мы лишились и тех долговых обязательств, которые еще во времена правительства Тимошенко (в 2009 году), были нам навязанные этой кабальной газовой сделкой. То-есть теперь мы не обязаны выполнять принцип «Бери, или плати». Теперь мы экономим значительную сумму средств и в государственном бюджете, и в карманах каждого украинца. Поэтому, я считаю это – большим успехом. И всех с этим поздравляю! 

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