В Сумах обещают пешеходную дорожку к 20-ой школе Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Устройство пешеходной дорожки для школьников».

Автор петиции, которая набрала необходимое для рассмотрения вопроса количество голосов, просил: «Между улицами Лермонтова у дома 15 и ул. Лионида Быкова (Жукова), вообще отсутствует дорожка для пешеходов с твердым покрытием, что в свою очередь делает невозможным проход пешеходов, и большого количества учеников школы № 20 и сада «Радуга». Как видно на фото во время оттепели или ливней пройти вообще почти невозможно. Прошу поддержать и обустроить пешеходную дорожку с твердым покрытием на насыпном фундаменте, для предотвращения влияния осадков на нормальный проход пешеходов», - писал Виктор Руденко.

Ответ на электронную петицію:

«Согласно утвержденному титульному списку по капитальному ремонту тротуаров на 2017 год в текущем году предусмотрен капитальный ремонт тротуаров от дома № 2 по ул. Лермонтова к дому № 7 по ул. Леонида Быкова. В настоящее время проектно-сметную документацию по указанному объекту переданы в ГП «Укргосстройэкспертиза» для проведения экспертизы сметной части проектной документации.

После получения положительного заключения от указанной выше организации, департаментом инфраструктуры города Сумского городского совета будет заключен договор на выполнение работ по обустройству тротуара, указанного в вашей электронной петиции. Согласно разработанным календарным планам, работы по вышеуказанному объекту будут проведены в июле-августе 2017 года».