В Конотопе в ДТП разбился мотоциклист

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, 31-летний житель Конотопа, управляя мотоциклом «Suzuki», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21010, за рулем которого находился 46-летний конотопчанин, пишет портал ТопКонотоп.
В результате столкновения мотоциклист получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы костей таза. Сейчас мужчина находится в хирургическом отделении Конотопской ЦРБ.
Автомобиль и мотоцикл поместили на штрафплощадку Конотопского отдела полиции. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.
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