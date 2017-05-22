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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20202

В Конотопе в ДТП разбился мотоциклист

8 июня около 17:50 в районе трамвайного переезда по проспекту Красной Калины в Конотопе 31-летний мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, 31-летний житель Конотопа, управляя мотоциклом «Suzuki», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21010, за рулем которого находился 46-летний конотопчанин, пишет портал ТопКонотоп.

В результате столкновения мотоциклист получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы костей таза. Сейчас мужчина находится в хирургическом отделении Конотопской ЦРБ.

Автомобиль и мотоцикл поместили на штрафплощадку Конотопского отдела полиции. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Право Дтп
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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