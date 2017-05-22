В Конотопе в ДТП разбился мотоциклист 8 июня около 17:50 в районе трамвайного переезда по проспекту Красной Калины в Конотопе 31-летний мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, 31-летний житель Конотопа, управляя мотоциклом «Suzuki», выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21010, за рулем которого находился 46-летний конотопчанин, пишет портал ТопКонотоп.

В результате столкновения мотоциклист получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы костей таза. Сейчас мужчина находится в хирургическом отделении Конотопской ЦРБ.

Автомобиль и мотоцикл поместили на штрафплощадку Конотопского отдела полиции. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.