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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Юные сумские пловцы вернулись из Львова с медалями

Со всеукраинских соревнованиях по плаванию второго этапа «Лиги плавания Украины», которые проходили во Львове 2-4 июня, сумские пловцы привезли две серебряные и две бронзовые награды.

Вторую ступеньку пьедестала почета заняли Даниил Шульженко - 2007 г.р. на 100 м баттерфляем (тренеры - Дмитрий Гончаренко и Людмила Ляху) и Егор Готвянский - 2008 г.р., 100 метров брассом (тренер - Яна Коштура).

Кроме того, Егор Готвянський получил и «бронзу» - 50 метров брассом. Вместе с ним «третью» награду получила Вероника Наумко - 2007 г.р., 50 метров брассом (тренеры Дмитрий Гончаренко и Людмила Ляху).

Спорт Плавание
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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