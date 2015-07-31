Юные сумские пловцы вернулись из Львова с медалями Со всеукраинских соревнованиях по плаванию второго этапа «Лиги плавания Украины», которые проходили во Львове 2-4 июня, сумские пловцы привезли две серебряные и две бронзовые награды.

Вторую ступеньку пьедестала почета заняли Даниил Шульженко - 2007 г.р. на 100 м баттерфляем (тренеры - Дмитрий Гончаренко и Людмила Ляху) и Егор Готвянский - 2008 г.р., 100 метров брассом (тренер - Яна Коштура). Кроме того, Егор Готвянський получил и «бронзу» - 50 метров брассом. Вместе с ним «третью» награду получила Вероника Наумко - 2007 г.р., 50 метров брассом (тренеры Дмитрий Гончаренко и Людмила Ляху).