В Сумах директора предприятия подозревают в присвоении 400 тысяч В присвоении государственных средств прокуратура подозревает директора общества с ограниченной ответственностью.

Сумской местной прокуратурой директора ООО сообщено о подозрении в присвоении денежных средств путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 191 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в начале 2016 года между Департаментом инфраструктуры Сумского городского совета и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор на капитальный ремонт жилого дома по переулку Баумана в г. Сумы. Стоимость всех работ по указанному договору составила более 1 млн грн.

Директор ООО с целью присвоения средств внесла в официальные документы - акта приемки выполненных строительных работ недостоверные сведения в части завышения объема фактически выполненных работ по капитальному ремонту жилого дома и предоставила для отчетности несколько поддельных накладных о приобретении строительных материалов, которые на самом деле приобретены не были, в результате чего государственным интересам нанесен ущерб в размере около 388 тыс. грн.

Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Владимир Махортов, по ходатайству прокуратуры подозреваемой избрана мера пресечения - личное обязательство. Досудебное расследование продолжается.

Справка: руководительницы ООО грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.